Тбилиси, , 14:42 — REGNUM То вещество с резким запахом, которое было применено сегодня в парламенте Грузии, является абсолютно безопасным и никакого вреда здоровью не причинит, заявил телеканалу «Мтавари архи» один из активистов движения «Сирцхвилия» («Стыдно») Нодар Рухадзе.

Он подтвердил, что его движение всю ответственность за случившееся в парламенте берет на себя, но от уточнения деталей на данном этапе воздержался, лишь несколько раз заверил зрителей телекомпании, что примененное на пленарном заседании вещество было безопасным.

Что касается связи с этим инцидентом депутатов от «Европейской Грузии» Ирмы Надирашвили и Лелы Кебурия, Нодар Рухадзе их фамилий на назвал, но отметил, что так как членов движения «Сирцхвилия» в парламент не пропускали, они использовали все пути для выражения своего протеста.

По его оценке, примененное в зале парламента вещество — это мирная форма протеста, и движение «Сирцхвилия» продолжит выражение протеста любыми мирными формами.

Он также отметил, что данный акт был символичным, так как «Грузинская мечта» и ее лидер Бидзина Иванишвили давно уже «провоняли», и выпущенное в зале парламента вонючее вещество символизировало состояние нынешней власти Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, пленарное заседание парламента неожиданно прервалось после того, как в зал вошли депутаты от оппозиции (как говорят очевидцы, это были Ирма Надирашвили и Лела Кебурия) и пролили (по утверждению других очевидцев, выпустили в воздух из пульверизатора) какую-то остро пахнущую жидкость. Несколько человек, в том числе сотрудница аппарата парламента почувствовали недомогание и были доставлены в больницу. В парламент были вызваны соответствующие службы, которые изучают детали происшедшего.

Напомним, что с утра 12 декабря у здания парламента Грузии проходила акция протеста оппозиции и ее сторонников. Лидеры оппозиции обещали, что будут создавать представителям большинства максимальный дискомфорт и не позволят утвердить внесенные в повестку дня вопросы. В повестке дня были лишение депутатских полномочий соратника Михаила Саакашвили, депутата Никанора Мелия и утверждение на должности судей Верховного суда. Сейчас у парламента остаются активисты гражданских организаций, которые утверждают, что не прекратят борьбу и не позволят парламенту утвердить судей, которые будут узаконивать все решения лидера правящей партии Бидзины Иванишвили.