Москва, , 14:42 — REGNUM Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров встретится 16 декабря с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств в Москве для обсуждения политического урегулирования на Ближнем востоке и в том числе — в Ливии и Сирии. Об этом 12 декабря рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«16 декабря пройдет встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств в Москве», — заявила Захарова.

Также она рассказала, что между сторонами будет проведен «обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов», в который будет включена проблематика «политического урегулирования кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, Йемене, нормализации обстановки в зоне Персидского залива».

Кроме этого, официальный представитель МИД РФ отметила, что на встрече стороны намерены провести обсуждение перспектив «дальнейшего развития дружественных связей и многопланового взаимодействия России с арабскими государствами в двустороннем и коллективном форматах».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что состояние «здоровья» НАТО вызывает у России все больше вопросов.