Астрахань, , 14:36 — REGNUM В Астраханской области глава муниципального образования «Седлистинский сельсовет» подозревается в мошенничестве и присвоении денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2017 году глава сельсовета с помощью служебного положения похитил деньги, на которые муниципалитет должен был купить технику.

Также в 2017 и 2018 годах муниципалитет заключил с двумя индивидуальными предпринимателями договоры на поставку праздничной атрибутики. Следователи считают, что глава сельсовета получил от бизнесменов атрибутику, но не поставил её на баланс муниципалитета, а присвоил.