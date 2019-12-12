Киев, , 14:34 — REGNUM Еще до возвращения президента Зеленского из Парижа стало понятно, что нового закона об особом статусе Донбасса пока не будет — продлят старый. Так и случилось, заявил в комментарии украинский политолог Сергей Быков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт проанализировал, как по этому вопросу сегодня, 12 декабря, голосовали разные фракции — за продление высказались 320 депутатов при 226 необходимых.

«"Слуга народа» в очередной раз продемонстрировала, что обеспечит результат, когда это нужно президенту. 220 голосов за из 224 (присутствовавших). «Оппозиционная платформа — За жизнь» хоть и считала продление закона полумерой, но проголосовать против не могла. Они последовательно отстаивают выполнение Минских договоренностей. 34 из 40 их депутатов нажали зеленые кнопки», — отмечает Быков, комментируя голосование крупнейших фракций нынешней Рады.

Он напомнил, что «Европейская солидарность» поддержала закон 23 голосами из 24, даже сам Порошенко проголосовал за.

«Голосовал, несмотря на то, что организовывал митинги за войну до последнего украинца. Хотя, чего правду таить — сам Порошенко отвечал за подписание Минских соглашений и БПП всегда поддерживала особый статус Донбасса», — подчеркивает эксперт.

«Батькивщина» ни разу не голосовала за особый статус Донбасса, свою позицию они подтвердили и сегодня. Против проголосовал «Голос».

»Фракция «святого Сороса» (эксперт намекает, что в рядах «Голоса» есть значительное число депутатов, ориентированных на грантовые программы структур Сороса, — прим. ред.) отдала 18 из 20 голосов против законопроекта. Теперь мы видим хоть какое-то отличие «Голоса» от «Евросолидаристов» Порошенко», — отметил Быков.

В завершение он отмечает, что внефракционные депутаты также в целом поддержали особый статус Донбасса.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам саммита в Париже президент Зеленский заявил, что в нынешней ситуации проще просто продлить «старый» закон об особом статусе Донбасса, чем дожидаться окончания его действия, а затем голосовать за новый.