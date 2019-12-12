Москва, , 14:29 — REGNUM В Москве под эгидой Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона состоялась международная конференция «Современное государство в эпоху глобальных трансформаций». В масштабном форуме с участием представителей юридического сообщества России, Азербайджана, Болгарии, других стран Европы и СНГ с докладами выступили глава ассоциации, заслуженный юрист Азербайджанской Республики, профессор Ильгам Рагимов, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин, президент Международной Славянской академии наук Сергей Бабурин и др.

Глава ассоциации, заслуженный юрист Азербайджанской Республики, профессор Ильгам Рагимов Az.sputniknews.ru

«Государство — живой механизм, его сущность со временем меняется, — отметил Ильгам Рагимов. — Особенно стремительны изменения в эпоху глобальных трансформаций. В современном мире государство становится многофункциональным и занимается вопросами, которых не было раньше, например, проблема терроризма, защита экологии. И здесь очень важно международное сотрудничество для решения практических задач и совместного развития».

Ассоциация регулярно проводит подобные международные конференции. В этом году состоялись форумы, посвященные проблемам терроризма, правовой реформы и другим проблемам современности, связанным с правоохранительной деятельностью. «Диапазон проблем, обсуждаемых на мероприятиях нашей организации, очень широкий, — отметил Ильгам Рагимов. — Организуя очередную конференцию, мы обращаем внимание на то, какая тема, какая проблема в данной ситуации является очень актуальной. Кроме того, правление Ассоциации очень часто встречается для обсуждения и решения различных вопросов, в том числе для оказания определенной помощи между государствами».

По словам Рагимова, одна из задач Ассоциации — «укрепить сотрудничество юридической общественности этих стран с целью оказания юридической помощи гражданам». Глава организации пояснил, что у граждан при поездках в другие страны могут возникать различного рода проблемы, с которыми они не могут справиться самостоятельно. «Очень много граждан Российской Федерации, отдыхающих в Турции, сталкиваясь с юридическими проблемами, не знают куда обратиться, как поступить, — привел пример профессор. — Наша организация, которая находится в Турции, оказывает им юридическую помощь. Так же и граждане Турции могут получить помощь со стороны нашей организации в России».

Ассоциация, которая была создана в 2016 году в Болгарии, на сегодняшний день объединяет юридическую общественность всех стран Черноморско-Каспийского региона. «За эти годы мы провели достаточно большую работу, — рассказал Ильгам Рагимов. — Наладили тесное сотрудничество в плане правотворчества: очень динамично развивается законодательство разных стран, и появляется необходимость сотрудничества и обмена опытом. Ведем большую научную деятельность».

Глава Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона поделился некоторыми планами на 2020 год — в частности, организация планирует проведение очередной международной конференции в Казахстане, а также съезда в Болгарии, посвященного подведению итогов работы организации за пять лет.