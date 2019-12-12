Пхеньян, , 14:27 — REGNUM Северная Корея готова пропорционально ответить на любые агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов, заявил 12 декабря в эфире Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) представитель МИД КНДР.

По его словам, осуждение Совбезом ООН политики независимых государств является «дерзким нарушением принципа уважения суверенитета, закрепленного в Уставе ООН». Это в очередной раз доказывает, что Совбез ООН — «политический инструмент, действующий по указке США», добавил он.

«Нам нечего терять, и мы готовы пропорционально ответить на любые действия со стороны США», — сказал представитель МИД КНДР, комментируя угрозы США произвести запуск межконтинентальных баллистических ракет в любой момент.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры США и КНДР по денуклеаризации, прошедшие в октябре, зашли в тупик. Представители переговорной группы КНДР покинули встречу, заявив, что США «пришли с пустыми руками». После этого власти КНДР выдвинули ультиматум — либо до конца этого года США предложат КНДР гарантии безопасности, либо переговоры будут закрыты.

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