Джакарта, , 14:25 — REGNUM Чтобы увеличить экспорт Индонезии, глава государства Джоко Видодо распорядился ускорить переговоры по соглашениям об экономическом партнерстве и торговых соглашениях, сообщает Antara.

«Министр торговли и министр иностранных дел, необходимо, чтобы каждый день вы стремились к тому, чтобы потенциальные страны экспортировали нашу продукцию, чтобы у нас не было соглашения о партнерстве», — заявил президент.

Президент Индонезии также подчеркнул необходимость ускорения торговых соглашений со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), членами всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП), с африканскими странами.

«Мы должны провести некоторую работу, сократить некоторые нормативные акты, которые препятствуют экспорту, затем улучшить качество экспортных продуктов», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо упомянул три вещи, которые могут повысить конкурентоспособность национальной экономики.

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