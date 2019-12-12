Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Общественное движение «Позор» объявило, что берет на себя ответственность за срыв 12 декабря заседания в грузинском парламенте.

«Движение «Позор» берет на себя ответственность за срыв заседания в парламенте», — говорится в сообщении на странице движения в соцсети Facebook.

Других подробностей в публикации не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, заседание в парламенте Грузии было сорвано из-за распыления неизвестной жидкости. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что виновны в этом два депутата из оппозиции: Лела Кебурия и Ирма Надирашвили, которые якобы разлили некое вещество с резки запахом.

Депутаты покинули зал. Некоторым потребовалась медицинская помощь, а одного пришлось госпитализировать.