Москва, , 14:35 — REGNUM Сообщения о готовящемся пересмотре украинской стороной Минских соглашений вызвали удивление в Москве. Об этом заявила 12 декабря журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что пока не ознакомилась с такими заявлениями и надеется, что это ошибка. Если украинская делегация, не успев вернуться с «нормандского саммита», уже думает о возвращении туда и рассуждает о поправках к Минским соглашениям, это вызывает не сожаление, а удивление, добавила Захарова.

Ранее Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что подход украинской стороны к переговорам об урегулировании в Донбассе изменился, он стал более реалистичным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников заявил, что к следующей встрече лидеров «нормандской четверки» Киев подготовит поправки в текст Минских соглашений. Новый саммит запланирован на март 2020 года.

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