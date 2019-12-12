Москва, , 14:26 — REGNUM То, что Россия определена в качестве одной из главных угроз Североатлантического альянса (НАТО), что было заявлено во время саммита НАТО в Лондоне, вызывает у российской стороны все больше вопросов к состоянию «здоровья» данной организации. Об этом 12 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, нынешний саммит НАТО был приурочен к 70-летию организации, что могло стать хорошей возможностью для критического взгляда на то, что сделано за это время и поводом задуматься о соответствии целей и задач альянса в нынешней геополитической ситуации, переосмыслить отношения со своими партнерами, другими игроками и подумать о перспективах.

Однако, не вместо того, чтобы «всерьез заняться поиском ответов на реальные проблемы», по итогам саммита «вновь на первый план вывела некую вымышленную российскую угрозу», которая в списке угроз находится перед международным терроризмом, незаконной миграцией и кибер-вызовом.

«Еще раз хочется сказать, что после этого вопросов о состоянии «здоровья» Североатлантического альянса появляется все больше», — заключила официальный представитель МИД России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита альянса в Лондоне рассказала, что военные расходы НАТО более чем в 20 раз превышают расходы России, которая значится первой в перечне угроз альянса.