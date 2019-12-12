Киев, , 14:20 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 12 декабря, продлила на год действие т. н. «закона об особом статусе Донбасса».

За соответствующее решение отдали голоса 320 депутатов, причем как представители президентской фракции «Слуга народа», так и оппозиционные политические силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В полном составе против проголосовала только фракция «Голос» — лидером этой политической силы является музыкант Святослав Вакарчук. «Батькивщина» Тимошенко фактически проигнорировала голосование — только один депутат политсилы высказался против документа.

Ранее планировалось, принять новый закон об особом статусе Донбасса, заменив нынешний, в который будет внедрена «формула Штайнмайера», но выяснилось, что оперативно реализовать этот план в Киеве не готовы.

В партии Зеленского заявили, что, продлив действие нынешнего закона, представители политической силы серьезно займутся разработкой нового документа.

«Очевидно, что, когда будет готов новый закон, в нем будет прописано, что этот закон перестает действовать. Когда это может быть технически и хронологически? Это может быть и более полугода. Но точно за год мы справимся», — заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.