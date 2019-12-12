Бишкек, , 14:15 — REGNUM «Борт номер один», на котором летает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, планируют заменить на более современный авиалайнер. Об этом на пресс-конференции заявил заведующий отделом агентства гражданской авиации республики Алмаз Биймурзаев, передает «24.kg».

По его словам, поскольку Ту-154М главы государства был произведен 26 лет назад, то сейчас он считается морально устаревшим, а потому власти страны намерены приобрести более современный самолет. В качестве одного из вариантов рассматривается авиалайнер американской компании Boeing.

«Нельзя говорить, что нынешний Ту-154М очень старый. Но хочется, чтобы президент передвигался на современном самолете. Всё будет в рамках бюджета», — подытожил Алмаз Биймурзаев.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас официальным «бортом номер один», на котором летает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, является самолет Ту-154М, выпущенный в 1993 году. Этот авиалайнер главе киргизского государства подарил президент России Владимир Путин в 2008 году.

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