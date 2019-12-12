Москва, , 14:15 — REGNUM В Совфеде назвали нелепой затеей принятие билля о признании России спонсором терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Думаю, что вся эта нелепая затея американских сенаторов признать Россию спонсором терроризма обернется против самих США. Недаром говорят, что на воре шапка горит», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор обратил внимание на то, что одной стороны президент США Дональд Трамп заявляет о необходимости в несколько раз увеличить товарооборот с Россией, а с другой — комитет по иностранным делам американского Сената одобряет законопроект, обязывающий госсекретаря США рассмотреть вопрос о том, является ли наша страна спонсором терроризма.

«Концы с концами, что называются, явно не сходятся. Вот такая внешняя политика у сегодняшних Соединенных Штатов», — говорит он.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма.

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