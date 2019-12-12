Лондон, , 14:34 — REGNUM По данным опросов общественного мнения, Консервативная партия Великобритании опережает лейбористов на 11%, об этом 12 декабря сообщает издание Evening Standard.

Данные предоставлены социологической службой Ipsos MORI, которая провела опрос в день выборов.

Отмечается, что поддержка консерваторов осталась на прежнем уровне в 44%, как то было 6 декабря, во время предыдущего опроса. Однако лейбористы получили дополнительный пункт — всего за них готовы отдать голоса 33% опрошенных.

Напомним, в настоящее время в Великобритании проходят парламентские выборы, согласно большинству социологических исследований, в них побеждает Консервативная партия, но для проведения в жизнь предвыборных обещаний ее лидеру Борису Джонсону требуется получить большинство мест в парламенте.

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