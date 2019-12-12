Москва, , 14:19 — REGNUM Администрация президента РФ не имеет отношения к снятию с телеэфира сериала «Слуга народа» с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщил 12 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль абсолютно не вмешивается в подобные ситуации и не имеет права влиять на редакционную политику телеканалов, пояснил он.

Пескова также спросили о вырезанной из сериала шутке про Владимира Путина. Он подчеркнул, что Кремля это не касается и запрета шутить про Путина на телевидении нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский телеканал ТНТ показал первые серии украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. 12 декабря телеканал объявил о прекращении показа сериала.

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