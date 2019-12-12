Донецк, , 14:13 — REGNUM Планы Киева переписать Минские соглашения через два дня после «нормандского саммита» вызывают недоумение, так как президент Украины подтвердил их безальтернативность на встрече в Париже. Об этом 12 декабря заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

«Судя по ряду высказываний, которые мы в последнее время слышим от украинских чиновников, в Киеве негласно объявлен конкурс на самое нелепое и абсурдное заявление о Минских соглашениях», — приводит «Донецкое агентство новостей» слова Никаноровой.

Также она отметила, что в ином случае трудно дать объяснение тому, почему через два дня после проведения саммита в «нормандском формате», в ходе которого украинский президент лично подтвердил обязательность и безальтернативность достигнутых в Минске договоренностей, в Киеве заявляют о намерении изменить эти договоренности.

Кроме этого, дипломат подчеркнула, что эти планы являются «самодеятельностью» так как Контактная группа не будет работать над изменением Комплекса мер, поскольку вся работа в Минске построена на строгой приверженности Минским договоренностям.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что украинская сторона подготовит к следующей встрече «нормандской четвёрки» предложения по «коррективам» в Минские соглашения.