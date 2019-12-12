Москва, , 14:02 — REGNUM Билль о признании России спонсором терроризма — «перевернутая с ног на голову инициатива по своей сути». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Американские сенаторы в очередной раз белое пытаются назвать черным. Именно политика США на Ближнем Востоке по смещению неугодных им режимов фактически послужила созданию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И до сих пор для реализации все тех же целей Вашингтон продолжает заигрывания с террористами в Сирии», — сказал Слуцкий.

Россия вынуждена вести борьбу с силами международного терроризма и внутри страны, и на внешних рубежах, говорит он. Именно российские военные оказывают помощь в ликвидации террористических очагов на сирийской территории.

«И здесь называть нашу страну спонсором терроризма в высшей степени бесчестно и безответственно. Это откровенное насаждение политической лжи по тем же лекалам, по которым происходит сегодня переписывание и фальсификация истории Второй мировой войны», — уверен депутат.