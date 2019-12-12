Белфаст, Великобритания, , 14:04 — REGNUM Лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер проголосовала на парламентских выборах Великобритании, об этом 12 декабря сообщают местные СМИ.

Политик отдала свой голос на избирательном участке города Брукборо, расположенного в Северной Ирландии.

Напомним, в Великобритании проходят парламентские выборы, от итогов которых зависят многое, в том числе и судьба Евросоюза. Лидер Консервативной партии Борис Джонсон пообещал вывести страну из содружества, если получит большинство мест в парламенте страны.

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