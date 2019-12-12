Иркутск, , 17:58 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке. Ещё утром, 12 декабря он поздравлял жителей региона с Днём Конституции, а вечером СМИ сообщили, что глава Приангарья уходит со своего поста. Недовольство тем, как глава Левченко руководит регионом, высказывалось на протяжении всего последнего года, но, по его собственному признанию, негативный фон нагнетался искусственно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скорее всего, самым главным индикатором оценки его деятельности стало выполнение поручений президента России Владимира Путина о скорейшем оказании помощи и восстановлении региона после мощнейшего наводнения, случившегося летом 2019 года. Есть вопросы и по поводу массовых незаконных вырубок леса, по которым Иркутская область занимает первое место в России.

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В конце 2018 года Сергей Левченко стал известен на всю страну как охотник, убившей в берлоге медведя.

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Накануне, 11 декабря, во время выступления на заседании Совета по правам человека журналист Иван Засурский и режиссер Александр Сокуров раскритиковали власти Иркутской области, заявив, что местные чиновники незаконно зарабатывают на вырубке леса.

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Напомним, после возврата всенародных выборов глав регионов 64-летний Сергей Левченко стал первым в России губернатором-коммунистом.