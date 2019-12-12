Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Несмотря на попытки оппозиции сорвать заседание парламента, парламент Грузии продолжит работу после перерыва, и никто остановить ее не сможет, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе в связи с происшедшим сегодня, 12 декабря, во время пленарного заседания инцидентом.

По его оценке, это была химическая атака на парламент, которую предприняли оппоненты, и продолжение той насильственной физической атаки, которая была предпринята оппозицией в июне текущего года.

«Это была химическая атака на парламент. Несколько человек отравились, им понадобилась медицинская помощь, и они доставлены в медицинские учреждения. Это продолжение событий июня, когда была предпринята силовая атака на парламент. Квалификацию этому инциденту дадут соответствующие службы, которые установят, что это было за вещество, кто его применил. Надо сказать, что одна из аффилированных с «Национальным движением» организаций — «Сирцхвилия» уже взяла на себя ответственность за случившееся», — сообщил журналистам Арчил Талаквадзе.

Он призвал всех успокоиться и подчеркнул, что парламент обязательно продолжит работу и примет решение по всем внесенным в повестку дня вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, пленарное заседание парламента неожиданно прервалось после того, как в зал вошли депутаты от оппозиции (как говорят очевидцы, это были Ирма Надирашвили и Лела Кебурия) и пролили (по утверждению других очевидцев, выпустили в воздух из пульверизатора) какую-то остро пахнущую жидкость. Несколько человек, в том числе сотрудница аппарата парламента почувствовали недомогание и были доставлены в больницу. В парламент были вызваны соответствующие службы, которые изучают детали происшедшего.

Напомним, что с утра 12 декабря у здания парламента Грузии проходила акция протеста оппозиции и ее сторонников. Лидеры оппозиции обещали, что будут создавать представителям большинства максимальный дискомфорт и не позволят утвердить внесенные в повестку дня вопросы. В повестке дня были лишение депутатских полномочий соратника Михаила Саакашвили, депутата Никанора Мелия и утверждение на должности судей Верховного суда. Сейчас у парламента остаются активисты гражданских организаций, которые утверждают, что не прекратят борьбу и не позволят парламенту утвердить судей, которые будут узаконивать все решения лидера правящей партии Бидзины Иванишвили.