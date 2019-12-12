Тбилиси, 12 декабря 2019, 13:56 — REGNUM Несмотря на попытки оппозиции сорвать заседание парламента, парламент Грузии продолжит работу после перерыва, и никто остановить ее не сможет, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе в связи с происшедшим сегодня, 12 декабря, во время пленарного заседания инцидентом.
По его оценке, это была химическая атака на парламент, которую предприняли оппоненты, и продолжение той насильственной физической атаки, которая была предпринята оппозицией в июне текущего года.
Он призвал всех успокоиться и подчеркнул, что парламент обязательно продолжит работу и примет решение по всем внесенным в повестку дня вопросам.
Как сообщало ИА REGNUM, пленарное заседание парламента неожиданно прервалось после того, как в зал вошли депутаты от оппозиции (как говорят очевидцы, это были Ирма Надирашвили и Лела Кебурия) и пролили (по утверждению других очевидцев, выпустили в воздух из пульверизатора) какую-то остро пахнущую жидкость. Несколько человек, в том числе сотрудница аппарата парламента почувствовали недомогание и были доставлены в больницу. В парламент были вызваны соответствующие службы, которые изучают детали происшедшего.
Напомним, что с утра 12 декабря у здания парламента Грузии проходила акция протеста оппозиции и ее сторонников. Лидеры оппозиции обещали, что будут создавать представителям большинства максимальный дискомфорт и не позволят утвердить внесенные в повестку дня вопросы. В повестке дня были лишение депутатских полномочий соратника Михаила Саакашвили, депутата Никанора Мелия и утверждение на должности судей Верховного суда. Сейчас у парламента остаются активисты гражданских организаций, которые утверждают, что не прекратят борьбу и не позволят парламенту утвердить судей, которые будут узаконивать все решения лидера правящей партии Бидзины Иванишвили.