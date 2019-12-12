Москва, , 13:56 — REGNUM Военные расходы Североатлантического альянса более чем в 20 раз превышают расходы России, которая значится первой в перечне угроз для НАТО. Об этом заявила 12 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита альянса в Лондоне.

По её словам, вместо поиска решений реальных проблем НАТО вновь выводит на первый план «российскую угрозу». Альянс по-прежнему следует линии на повышение градуса напряжённости и доминирование на суше, в воде, воздухе и космосе.

В НАТО согласились с требованиями США повысить военные расходы. Эти расходы и так составляют больше половины общемировых и более чем в 20 раз превышают российские, добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что общие расходы альянса на оборону повышаются в 2020 году на $130 млрд относительно уровня 2016 года, а в 2024 году — на $400 млрд.

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