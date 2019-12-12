Иерусалим, , 13:55 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил Высшему суду справедливости Израиля, что он покинет четыре занимаемых им поста в разных министерствах до 1 января 2020 года. Об этом 12 декабря сообщает государственное радио Израиля Kan.

При этом подчеркивается, что Нетаньяху останется на посту премьер-министра страны. В настоящее время Биньямин Нетаньяху является также главой израильских ведомств здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства и по делам диаспоры.

Отметим, в ноябре текущего года генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил о своем решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве по одному делу и мошенничестве, а также злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам.

При этом постановление Высшего суда справедливости Израиля требует увольнения министров, которым предъявлено обвинение по уголовному делу, однако премьер-министр формально может находиться на своей должности до момента признания его вины судом.

Также радио Kan со ссылкой на генпрокурора подчёркивает, что Нетаньяху не может в настоящее время покинуть пост премьер-министра Израиля, потому что после первых выборов в парламент Израиля в апреле текущего года, он является главой переходного правительства до приведения нового состава кабинета министров к присяге.