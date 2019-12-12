Найроби, , 13:53 — REGNUM Губернатор одной из провинций Кении, Найроби, Майк Сонко освобожден из-под стражи через пять дней после ареста по обвинению в коррупции. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, местный суд постановил, что Сонко должен внести залог в размере 150 000 долларов США.

Напомним, что политик был обвинен в совершении нерегулярных нелегальных платежей на сумму более $3,5 млн, а также в незаконном приобретении государственной собственности и отмывании денег. Судья также запретил ему входить в свой кабинет, если только его не будут сопровождать следователи

Сонко также не предоставили права назначить своего заместителя, что вызвало в соцсетях дискуссию о том, «кто будет отвечать за Найроби».

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