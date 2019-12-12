Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Депутат от партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили все обвинения в свой адрес в связи с некоей жидкостью, пролитой в зале заседаний парламента Грузии сегодня, 12 декабря, категорически отрицает и заявляет, что ее коллеги из правящей партии «Грузинская мечта» просто «сошли с ума».

По ее словам, обвинения в отравлении слезоточивым и удушающим газом могла предъявить этой власти она, когда после 20 июня оказалась в машине скорой помощи.

Своего присутствия в зале заседаний парламента Надирашвили не отрицает, но уверяет, что она пришла сюда к депутату Нато Чхеидзе (член «Альянса патриотов», которая в последнее время активно участвовала в акциях оппозиции), чтобы уточнить какой-то вопрос в связи с назначением судей. Пробыла в зале всего несколько секунд и вышла.

Надирашвили призывает власти перекрутить все камеры в зале заседаний и уверена, что после нормального расследования всех обстоятельств правящая партия и ее депутаты принесут ей извинения.

В то же время Надирашвили не исключила, что ей предъявят обвинение в попытке организации теракта, как ранее обвинили ее коллегу из «Национального движения» Никанора Мелия и как вчера обвинили члена «Европейской Грузии» Гиги Угулава за избиение напавшего на него в аэропорту дзюдоиста.

Как сообщало ИА REGNUM, пленарное заседание парламента неожиданно прервалось после того, как в зал вошли депутаты от оппозиции (как говорят очевидцы, это были Ирма Надирашвили и Лела Кебурия) и пролили (по утверждению других очевидцев, выпустили в воздух из пульверизатора) какую-то остро пахнущую жидкость. Находившаяся поблизости депутат большинства Эндзела Мачавариани заявила журналистам, что сразу же почувствовала недомогание, так как у нее аллергия на запахи, особенно на духи. Но ей помощь врачей не понадобилась. Спустя некоторое время недомогание почувствовала сотрудница аппарата парламента, которую и доставили в клинику.

Напомним, что с утра 12 декабря у здания парламента Грузии проходила акция протеста оппозиции и ее сторонников. Лидеры оппозиции обещали, что будут создавать представителям большинства максимальный дискомфорт и не позволят утвердить внесенные в повестку дня вопросы. В повестке дня были лишение депутатских полномочий соратника Михаила Саакашвили, депутата Никанора Мелия и утверждение на должности судей Верховного суда. Сейчас у парламента остаются активисты гражданских организаций, которые утверждают, что не прекратят борьбу и не позволят парламенту утвердить судей, которые будут узаконивать все решения лидера правящей партии Бидзины Иванишвили.