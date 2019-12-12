Тбилиси, , 13:44 — REGNUM Бригада скорой помощи увезла в больницу одну из сотрудниц аппарата парламента Грузии, у которой после случившегося сегодня инцидента начались приступы удушья.

Ни врачи скорой помощи, ни депутаты парламента пока никакой информации о состоянии здоровья пострадавшей не сообщают и о причинах случившегося не говорят, но намекают, что не исключено воздействие того вещества, которое пролили в зале заседаний оппозиционные депутаты парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, пленарное заседание парламента неожиданно прервалось после того, как в зал вошли депутаты от оппозиции как говорят очевидцы, это были Ирма Надирашвили и Лела Кебурия) и пролили (по утверждению других очевидцев, выпустили в воздух из пульверизатора) какую-то остро пахнущую жидкость. Находившаяся поблизости депутат большинства Эндзела Мачавариани заявила журналистам, что сразу же почувствовала недомогание, так как у нее аллергия на запахи, особенно на духи. Но ей помощь врачей не понадобилась. Спустя некоторое время недомогание почувствовала сотрудница аппарата парламента, которую и доставили в клинику.

Напомним, что с утра 12 декабря у здания парламента Грузии проходила акция протеста оппозиции и ее сторонников. Лидеры оппозиции обещали, что будут создавать представителям большинства максимальный дискомфорт и не позволят утвердить внесенные в повестку дня вопросы. В повестке дня были лишение депутатских полномочий соратника Михаила Саакашвили, депутата Никанора Мелии и утверждение на должности судей Верховного суда. Сейчас у парламента остаются активисты гражданских организаций, которые утверждают, что не прекратят борьбу и не позволят парламенту утвердить судей, которые будут узаконивать все решения лидера правящей партии Бидзины Иванишвили.