Тбилиси, , 13:41 — REGNUM После инцидента с так называемой имитацией теракта в здании парламента число протестующих у самого здания законодательного органа резко сократилось, исчезли лидеры оппозиции и остались лишь несколько десятков активистов так называемого «гражданского общества». В основном это представители тех движений, которые были созданы в последние месяцы и принимали активное участие как в акциях против визита в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова, так и во всех митингах оппозиции в ноябре-декабре этого года.

Сегодня они один за другим повторяют заученные фразы, что требуют справедливого суда и протестуют против присвоения этого государственного института Бидзиной Иванишвили. Участники акции держат плакаты соответствующего содержания и усиленно свистят.

Надо сказать, что рядовых прохожих и журналистов у здания парламента сейчас намного больше, чем самих митингующих.

Напомним, что с утра 12 декабря у здания парламента Грузии проходила акция протеста оппозиции и ее сторонников. Лидеры оппозиции обещали, что будут создавать представителям большинства максимальный дискомфорт и не позволят утвердить внесенные в повестку дня вопросы. В повестке дня были лишение депутатских полномочий соратника Михаила Саакашвили, депутата Никанора Мелия и утверждение на должности судей Верховного суда.

Под протесты оппозиции парламент провел заседания комитетов и бюро и приступил к пленарному заседанию. Но его неожиданно прервали появившиеся здесь депутаты от оппозиции (как говорят очевидцы, это были Ирма Надирашвили и Лела Кебурия), которые пролили на стол в зале какую-то резко пахнущую жидкость. Во избежание недоразумений, для проверки содержания пролитой жидкости и ее влияния на здоровье в парламент были вызваны специальные службы, а присутствующих в зале призвали срочно покинуть помещение. Ведущий заседание объявил временный перерыв.