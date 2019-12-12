Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что золотой век для страны наступил в 1991 году. Об этом глава государства сказал 12 декабря, выступая на церемонии вручения государственных наград по случаю Дня независимости республики, сообщает агентство «Казинформ».

Казахстанский лидер рассказал об успехах и достижениях страны с момента обретения независимости. «Для нас нет более важного праздника, чем этот. Независимость — это неоценимое богатство нашей нации», — заявил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в администрации президента Казахстана состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная к 28-й годовщине независимости Казахстана.

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