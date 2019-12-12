Тбилиси, , 13:39 — REGNUM На пленарном заседании парламента Грузии спустя час после начала был объявлен перерыв. Причиной стала информация, предоставленная бывшим председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, о том, что две женщины (депутаты от оппозиции Лела Кебурия и Ирма Надирашвили) вошли в зал и пролили на стол в зале заседаний какое-то вещество. Как заявили находившиеся поблизости от инцидента депутаты, у этого вещества был очень резкий и неприятный запах, и один из присутствовавших почувствовал недомогание.

Ведущий заседание председатель парламента покинул зал и призвал всех депутатов и журналистов последовать его примеру. В парламент прибыли сотрудники спасательной службы и полиции и эксперты и начали изучение ситуации. Депутаты парламентского большинства подозревают, что оппозиция умышленно устроила своего рода «перформанс», сымитировала подобие теракта и пролила пахучее вещество, чтобы сорвать пленарное заседание.

Напомним, что с утра 12 декабря у здания парламента Грузии проходила акция протеста оппозиции и ее сторонников. Лидеры оппозиции обещали, что будут создавать представителям большинства максимальный дискомфорт и не позволят утвердить внесенные в повестку дня вопросы. В повестке дня были лишение депутатских полномочий соратника Михаила Саакашвили, депутата Никанора Мелия и утверждение на должности судей Верховного суда.