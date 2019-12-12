Оренбург, , 13:46 — REGNUM Оренбургский боксер Габил Мамедов заявил, что оспаривать решение секретаря Федерации бокса России никто не будет, однако если произойдут изменения, он готов поехать на олимпийские соревнования под нейтральным флагом, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Спортсмен подчеркнул, что 15 лет шёл к своей мечте, и когда до цели остался один шаг, выносится решение о запрете выступать России под национальным флагом.

«Я поеду туда хоть с одной ногой, хоть с одной рукой, но я поеду туда, потому что я к этому долго шел, много сил отдал, труда, времени, но как я могу от этого отказаться. Для меня важно, что я поеду туда со своим тренером, с людьми, которые всю жизнь со мной шли. За меня будут болеть россияне, я в любом случае боксирую за Россию, неважно, там будет флаг или нет», — сказал Габил Мамедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло решение, согласно которому России запрещено участвовать международных соревнованиях и проводить их в течение четырех лет.

Федерация бокса отреагировала на такое решение заявлением об отказе спортсменов ехать на Олимпиаду без флага.

Добавим, Габил Мамедов родился в Оренбурге в 1994 году. Является двукратным чемпионом России по боксу.

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