Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Ряд депутатов оппозиционных политических партий Грузии 12 декабря выступили с заявлениями о том, что в парламенте произошло насилие над журналистами. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, во время заседания парламентского комитета по юридическим вопросам, когда обстановка из-за протестов оппозиции стала накаляться, представителей СМИ попросили выйти из-за зала. Когда приставы их выводили, в результате давки якобы пострадали несколько человек.

Ситуацию прокомментировали несколько депутатов парламента.

«[Председатель комитета по юридическим вопросам] Анри Оханашвили спровоцировал то, что в этом зале место имело насилие. В первую очередь должен встать вопрос его ответственности. На его глазах происходило насилие, и он никак не реагировал на это», — заявила независимый депутат, ранее покинувшая ряды правящей партии «Грузинская мечта», Эка Беселия.

Софио Киладзе, которая также ранее ушла из партии власти, пообещала, что новая фракция «Независимые депутаты», которую она возглавляет, сделает все возможное, чтобы подобное не повторилось.

«В здании парламента такого я никогда не видел, — заявил член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия. — Позор исполнителям, но особенно проявили себя те, кто поручил сделать это».

Как передавало ИА REGNUM, в Тбилиси накаляется обстановка в связи с тем, что 12 декабря на заседании планируется рассмотреть список кандидатов на назначение в Верховный суд Грузии. Представители оппозиции всех кандидатов считает недостойными этого и пытается сорвать рассмотрение данного вопроса.

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