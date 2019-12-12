Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Учрежденное банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе общественное движение «Лело» требует от МВД Грузии немедленного освобождения задержанных членов движения Ираклия Купрадзе и Георгия Бунтури.

Как говорится в распространенном «Лело» специальном заявлении, активисты движения были незаконно задержаны полицией у здания парламента Грузии 12 декабря утром за то, что выражали справедливый протест против бессрочного назначения судей Верховного суда, которых именуют членами клана «Мурусидзе-Чинчаладзе». Эти судьи — представители той группы, которая служила в судебной системе при правлении Михаила Саакашвили, но сегодня против этого «клана» активнее всего выступают именно соратники экс-президента Саакашвили.

«Общественное движение «Лело» призывает правительство срочно освободить активистов «Лело» и всех тех, кто был незаконно задержан сегодня утром у здания парламента за протест против бессрочного назначения в Верховный суд представителей клана Чинчаладзе. «Лело» протестует против позорного оформления кланового правления в окруженном полицией парламенте, против арестов мирных манифестантов и препятствования работе журналистов. Это уже вышло за все рамки. Призываем правительство вовремя одуматься и не допустить еще большего обострения ситуации», — говорится в заявлении.

Напомним, что с утра 12 декабря у здания парламента Грузии проходила акция протеста оппозиции и ее сторонников. Представители движения «Лело» требовали пропустить их в здание парламента, чтобы принять участие в заседании комитета, где обсуждался вопрос назначения судей. Акция протеста вскоре приняла характер физического противостояния между митингующими и полицией. Первоначально МВД сообщило о задержании 12 нарушителей, позднее их число выросло до 16 человек. Как выяснилось, в числе задержанных были и 2 представителя движения банкиров.