Ереван, , 13:32 — REGNUM При посольстве Армении в России будет введена должность таможенного атташе в статусе советника дипломатического представительства. Соответствующее решение было принято 12 декабря на заседании армянского правительства.

«Назначение таможенного атташе обусловлено необходимостью оперативно реагировать на проблемы, которые возникают в работе с таможенными органами России, в частности, на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», — заявил председатель Комитета по государственным доходам страны Давид Ананян.

Также он рассказал, что работа такого атташе нужна ввиду необходимости представлять в России армянские интересы, которые связаны с таможенной сферой.

Отметим, КПП «Верхний Ларс» находится на военно-грузинской дороге и является единственной наземной артерией, связывающей Россию и Армению.