Киев, , 13:24 — REGNUM Скандал с искажением текста коммюнике саммит «нормандской четверки» является «раздутой из ничего историей». Об этом в эфире телеканала «Громадське ТВ» заявил официальный представитель Украины в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников.

«Представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовывают слова», — сказал он.

Резников добавил, что общение идет на «русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что офис президента Украины вводит в заблуждение украинское общество — на официальном сайте Владимира Зеленского размещен перевод коммюнике по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, который содержит очевидную манипуляцию.

Читайте также: Пресс-служба Зеленского исправила текст коммюнике «нормандского саммита»