Глазго, Великобритания, , 13:19 — REGNUM Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Суинсон Джо проголосовала на парламентских выборах, об этом 12 декабря сообщают местные СМИ.

Законодатель сделала свой выбор на избирательном участке в крупнейшем городе Шотландии — Глазго.

Парламентские выборы в Великобритании завершатся в 22:00 по местному времени. По данным опросов общественного мнения, победу на них, с высокой долей вероятности, одержит Консервативная партия.

Однако ее лидеру Борису Джонсону необходимо получить большинство мест в парламенте, чтобы выполнить свои предвыборные обещания.

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