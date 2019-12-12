Бишкек, , 13:14 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев преднамеренно готовил насильственный захват власти в стране. К такому выводу пришли члены государственной комиссии, заключение которой 12 декабря рассмотрели в парламенте республики, сообщает издание 24.kg.

В заключении госкомиссии утверждается, что Атамбаев поставил личные интересы выше народа и государства, манипулировал понятием законности, вводил общественность в заблуждение, нагнетал межрегиональные противоречия, дискредитировал власть и пытался заручиться международной поддержкой.

Члены госкомиссии пришли к выводу, что Атамбаев планировал организовать вооруженный отпор сотрудникам правоохранительных органов во время его принудительного привода на следствие. Кроме того, планировались провокации с возможными человеческими жертвами со стороны защитников резиденции.

«В последующем планировался насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками и мародерствами и т. п.», — говорится в заключении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября государственная комиссия, расследовавшая события 7−8 августа при штурме резиденции Атамбаева, передала заключение в Жогорку Кенеш (парламент) республики.

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