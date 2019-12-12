Джакарта, , 13:12 — REGNUM Посол Европейского союза (ЕС) в Индонезии Винсент Пикет подчеркнул, что не было никакого запрета на импорт пальмового масла из Индонезии, сообщает Antara.

«Мы часто обсуждали этот вопрос. Я хочу уточнить, что запрета на импорт индонезийского пальмового масла не существует», — заявил посол Винсет Пикет.

В Евросоюзе отметили, что импорт пальмового масла за последние пять лет был относительно стабильным — в среднем 3,6 млн тонн, или 2,3 млрд евро, в год. Кроме того, доля Индонезии на рынке пальмового масла в Евросоюзе остается самой большой — около 49%.

Посол подчеркнул, что Евросоюз не проводит политику, запрещающую импорт пальмового масла, а скорее проводит политику устойчивой энергетики, при которой биотопливные продукты, поступающие на рынок ЕС, должны соответствовать стандартам этой политики.

Винсент Пикет также пояснил, что использование возобновляемых источников энергии является одним из главных приоритетов Евросоюза.

«Мы считаем, что можно достичь консенсуса между Европейским союзом с одной стороны и Индонезией, Малайзией и другими странами, производящими пальмовое масло. Потому что наша цель в конечном итоге та же, а именно производство пальмового масла способами, которые поддерживают энергетическую устойчивость», — отметил посол ЕС в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии обратилось к ЕС с просьбой о добросовестности в вопросе о пальмовом масле во время переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

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