Киев, , 13:16 — REGNUM Миссией Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека зафиксирована гибель 3344 мирных жителей за время конфликта в Донбассе. Об этом 12 декабря заявила журналистам на брифинге в Киеве глава миссии Матильда Богнер.

«За период с середины апреля 2014 года, когда разгорелся конфликт, общее число убитых среди гражданского населения по обе стороны от линии столкновения составило 3344, а число раненых превышает 7 тысяч по обе стороны линии столкновения», — сказала Богнер.

Также она отметила, что число гражданских лиц, которые погибают в результате конфликта в Донбассе, продолжает расти.

Помимо этого, глава миссии ООН по правам человека рассказала, что с 1 января по 15 ноября текущего года в Донбассе была зафиксирована гибель 26 мирных жителей, и ещё 136 получили ранения разной степени тяжести, что на 40% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские парламентарии поддержали продление действия закона об особом статусе Донбасса на один год.