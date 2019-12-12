Москва, , 13:09 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что на российском телевидении появилось больше цензуры.

Так, отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензура, а также то, что про президента России Владимира Путина запрещено шутить, Песков сказал:

«На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую — тоже отрицательный».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пародист Максим Галкин выступил с речью о том, что в последнее время все меньше наблюдается политического юмора на экранах телевизоров. Несмотря на это он понимает коллег с Первого канала и России-1, так как они находятся в такой ситуации, которая напоминает времена цензуры при СССР.

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