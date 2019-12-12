Киев, , 13:04 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко отметился загадочным заявлением в ходе заседания парламента страны сегодня, 12 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко комментировал законопроект об особом статусе Донбасса в контексте нового уголовного дела Госбюро расследований по поводу его возможной госизмены в ходе подготовки в феврале 2015 года Минских соглашений.

«Мне 54 года, и я не… Ну в целом вы поняли откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела», — заявил экс-глава Украины.

Украинские СМИ предполагают, что Порошенко хотел сказать «я не лох».

ИА REGNUM напоминает, что последнее производство в отношении Порошенко открыто по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича, юриста Андрея Портнова.