Москва, , 12:59 — REGNUM Госдума отказывается от политического туризма, делегация не едет в Австрию для участия в АТПФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, такое решение поддержали все фракции.

«Нам необходимо прекратить парламентский туризм. Учитывая, что это не только дорогостояще, но и должно иметь конкретные цели и задачи — давайте руководствоваться этим», — призвал Володин.

На январь 2020 года была запланирована поездка делегации в Австралию, расходы предполагались на уровне 5,5 млн рублей.

С учетом обсуждения в ходе заседания Госдумы «Единая России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» отозвали своих представителей от участия в зарубежной поездке.

«Поездка отменяется», — констатировал Володин.

Совет Госдумы одобрил 11 декабря поездку депутатов с 11 по 18 января в Канберру для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ). В делегацию вошли четыре депутата: Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), Константин Затулин и Валерий Иванов («Единая Россия»), Вадим Деньгин (ЛДПР), а также один сотрудник аппарата Госдумы.