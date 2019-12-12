Минск, , 12:53 — REGNUM У Белоруссии и Вьетнама «очень добрые связи», которые «основаны на хорошей истории наших государств, которая может быть гордостью любых государств и базой для развития отношений». Об этом сегодня, 12 декабря, заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«За последнее время мы многое сделали для того, чтобы наши торгово-экономические отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно совпадают», — сказал Лукашенко.

Нгуен Тхи Ким Нган передала лидеру постсоветской республики приветствие от президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга и приглашение еще раз посетить социалистическую республику.