Киев, , 12:52 — REGNUM Депутатская фракция партии «Слуга народа» пока еще не обсуждала законопроект об отмене скандального закона о государственном языке, принятого предыдущей властью страны накануне ухода Петра Порошенко с президентского поста.

Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил 12 декабря глава президентской фракции Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава фракции подтвердил, что знал об этих планах депутата Максима Бужанского, который является главным «лоббистом» отмены «закона об украинизации».

«Он (Бужанский) ждал заключения Венецианской комиссии, это его позиция… Мы не можем запретить кому-либо из депутатов вносить какой-либо законопроект. Когда этот законопроект зарегистрируют официально, он поступит в парламентский комитет — мы это будем выносить на фракцию», — отметил Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что 10 декабря народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Но, судя по данным официального сайта парламента Украины, регистрации документа по состоянию на утро 12 декабря еще не произошло.

6 декабря пресс-служба Совета Европы обнародовала заявление Венецианской комиссии относительно ситуации с языковой политикой на Украине. Главный посыл комиссии — власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности, а до сих пор этого не было сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке. Соответственно, европейские чиновники предлагают Киеву пересмотреть закон о языке.