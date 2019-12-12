Лондон, , 13:02 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин проголосовал на избирательном участке на севере Лондона. Об этом сообщают местные СМИ.

Парламентские выборы в Великобритании приковывают внимание всего мира, а также Евросоюза. Акции многих компаний содружества уже отреагировали ростом на указанное событие.

Исход плебисцита должен решить судьбу Евросоюза — в случает победы Консервативной партии, ее лидер Борис Джонсон обещал довести размежевание до конца к 31 января 2020 года.

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