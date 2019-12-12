Тбилиси, , 12:52 — REGNUM Протесты в Грузии продолжатся, несмотря на приближающиеся праздники. Такое обещание дал 12 декабря один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Депутат прокомментировал ситуацию с принятием юридическим комитетом парламента Грузии 14 кандидатов в Верховный суд. Каждый из них теперь может получить там должность судьи, если за него проголосует не менее 76 депутатов парламента.

«Они выбрали позорных людей. Было и беспрецедентное насилие в отношении журналистов. Я никогда не видел такого в здании парламента», — сказал Бокерия.

Он также высказался в негативном ключе в отношении лидера партии власти «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а его соратников назвал «Клоунами». Депутат отметил, что протесты будут продолжаться.

«Этот протест продолжится. Если они надеются на то, что идет Новый год и люди разойдутся, устанут, то это зря», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня, 12 декабря, в Тбилиси была попытка сорвать работу парламента. Протестующие заблокировали входы в здание. Полиции удалось разблокировать проход, и депутаты попали внутрь.

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