Дамаск, , 12:50 — REGNUM Сотрудники российской военной полиции и военные Турции начали пятнадцатое совместное патрулирование в Сирии. Об этом 12 декабря сообщает Минобороны России.

«С 10:00 12 декабря 2019 года 15-й совместный патруль российской военной полиции и вооружённых сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к западу от населённого пункта Камышлы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщается, что совместное патрулирование проходит на маршруте от пункта таможенного перехода населенного пункта и идёт на запад вдоль сирийско-турецкой границы.

Также уточняется, что мониторинг движения колонны бронетехники на маршруте движения обеспечивается в режиме реального времени с помощью беспилотников.

В состав колонны входят восемь единиц российской бронетехники — бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортёры БТР-80, и бронеавтомобили Kirpi вооруженных сил Турции, а также примерно 50 военнослужащих обоих государств.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обстановку, складывающуюся в Сирии и Ливии.