Гаага, Нидерланды, , 12:45 — REGNUM В нидерландской Гааге завершаются слушания по обвинению властей Мьянмы в геноциде народности рохинджа, об этом 12 декабря сообщает Reuters.

В третий и последний день слушаний стороны смогут дать ответ на обвинения оппонентов, которые были предъявлены в первые два дня заседания.

Власти Гамбии обвиняют правительство Мьянмы в осуществлении геноцида в отношении народности рохинджа, проживающей в мятежном штате Ракхайн.

Ранее государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи отвергла указанные обвинения, отметив, что они основаны на недостоверных данных и не могут быть рассмотрены в международном суде.

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 году в результате внутреннего конфликта в Мьянме сотни тысяч жителей штата Ракхайн вынуждены были покинуть страну и переселиться в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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