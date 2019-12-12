Берлин, , 12:42 — REGNUM Германия сожалеет о решении российских властей выслать из Москвы двух немецких дипломатов. Об этом 12 декабря журналистам рассказала представитель МИД Германии.

«Правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить двоих сотрудников германского посольства персонами нон грата», — цитирует РИА Новости представителя МИД ФРГ.

Также он отметил, что германское правительство сохраняет за собой право на дальнейшие шаги в свете расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине. Немецкие власти полагают, что Россия причастна к убийству гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года.

В свою очередь в Москве отвергает эту версию. Ответной мерой стала высылка из Росии двух немецких дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней с 12 декабря.

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