Киев, , 12:46 — REGNUM Украинские парламентарии поддержали продление действия закона об особом статусе Донбасса на один год. Голосование состоялось на внеочередном заседании Верховной рады 12 декабря.

За продление действия закона до 31 декабря 2020 года высказались 320 парламентариев. Необходимый минимум составлял 226 голосов. Документ должен быть подписан главой государства, он вступит в силу в день официальной публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об особом статусе Донбасса Рада приняла ещё в 2014 году, однако он не был введён в действие. Закон предусматривает особый порядок местного самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Республики Донбасса будут наделены особым статусом после проведения по украинским законам под контролем международных наблюдателей местных выборов. Ранее в Минске была согласована «формула Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе.

Читайте также: Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду