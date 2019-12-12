Москва, , 12:34 — REGNUM В Конституции России заложен баланс между свободой и ответственностью в Конституции. Об этом сегодня, 12 декабря, написал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

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По его мнению, День Конституции — это хороший повод еще раз вернуться к важнейшим принципам основного закона нашей страны.

«Конституция РФ гарантирует защиту как прав и интересов каждого человека, так и всего государства», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) выступают за внесение в Конституцию РФ различных поправок. Против этого 17% граждан.

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