Бишкек, , 12:34 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев получает пенсию в размере 100 тыс. сомов (90,5 тыс. рублей). Об этом 12 декабря заявил бывший глава Социального фонда республики Медер Ираслиев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, Атамбаев продолжит получать законную пенсию до тех пор, пока суд не лишит его статуса экс-президента. Размер пенсии всех бывших глав государств составляет 75% от последней зарплаты, добавил Ирсалиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре следственная группа МВД Киргизии, расследующая происшествия в Кой-Таше во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева, направила экс-президента на судебно-психиатрическую экспертизу. Бывший глава республики отказался отвечать на вопросы психиатров.

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